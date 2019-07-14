بالفيديو.. شاهد رد بلماضي على مُنتقدي “زفان” !!

رد الناخب الوطني “جمال بلماضي” على المُحللين والأشخاص الذين إنتقدوا خيار مهدي زفان.

وقال “بلماضي” خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المواجهة.

“زفان لعب اليوم ضد أحمد موسى الذي أعتبره لاعبا مميزا وأعرفه منذ أن كان في روسيا وكان بإمكانه اللعب في أكبر الأندية الأوروبية لو حسن لمسته الآخيرة”.

“بالنسبة لي قبل المباراة كنت خائفا من هذا اللاعب ولذلك حاولنا إيقافه بشتى الطرق وعملنا على ذلك كثيرا”.

“الكثير من المحللين والأشخاص كانوا متخوفون من مشاركة مهدي زفان ضد نيجيريا، الكلام سهل جدا وإختيار زفان في قائمة ال23 لم يكن لملأ الفراغ”.

“كنت واثقا من قدرته على أداء مباراة كبيرة ضد نيجيريا لأنه لعب من قبل مباريات في الدوري الفرنسي ضد الفرق الكبيرة مثل باريس سان جيرمان”.