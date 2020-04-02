بالفيديو.. شاهد رسالة وزير الرياضة للرياضيين الجزائريين بعد تأجيل الأولمبياد والألعاب المتوسطية

بعث وزير الشباب والرياضة “سيد علي خالدي” برسالة دعم للرياضيين الجزائريين بعد تأجيل الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 وكذا ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2021.

خالدي قال في فيديو نشره على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

“أشعر مثل كل الرياضيين الجزائريين بالحسرة عقب تأجيل الأولمبياد وألعاب البحر الأبيض المتوسط، أقاسم الجميع حسرتهم بتوقف المنافسات الوطنية وكذا التحضيرات خاصة للمتأهلين للأولمبياد التي تعتبر حلم كل رياضي”.

وأضاف:”أقول لكم لا تيأسوا ولا تقنطوا وسنغتنم الفرصة لضمان تحضير جيد للمنافسات القارية والدولية وأجدد لكم دعم الدولة بكل امكانياتها البشرية والمادية”.