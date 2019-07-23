بالفيديو.. شاهد “زينو” يؤدي أغنية “الزينة” !!

الرياضة
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بالفيديو.. شاهد “زينو” يؤدي أغنية “الزينة” !! صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

يبدو أن النجم الدولي الجزائري “زين الدين فرحات” ليس لاعب كرة قدم فقط وإنما بارع أيضا في الغناء.

وهو ماأثبته “زينو” مع فريقه الفرنسي الجديد “نيم أولمبيك” على هامش مأدبة غذاء جمعت كل اللاعبين.

ومثلما هو مُتعارف في الأندية فإن أي لاعب جديد يقوم بإختيار أغنية ليؤديها على  مسامع وأنظار زملائه اللاعبين.

وإختار إبن مدينة برج منايل أغنية “الزينة” لفرقة “بابيلون ” ليقوم بتأديتها وسط أجواء رائعة.


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