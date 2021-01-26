بالفيديو.. شاهد شجار إبراهيموفيتش ولوكاكو في داربي الغضب

صنع شجار زلاتان إبراهيموفيتش وروميلو لوكاكو في داربي الغضب الذي جمع ميلان بغريمه إنتر الحدث سهرة اليوم الثلاثاء.

المهاجم السويدي شتم لوكاكو بكلمات لم يتقبلها الآخير ما جعل الأمور تخرج عن نطاقها الرياضي لولا تدخل اللاعبين لفض النزاع.

حكم المواجهة منح إبرا ولوكاكو البطاقة الصفراء قبل أن يطرد الأول بالبطاقة الحمراء في الشوط الثاني بعد تدخله على كولاروف.

يُذكر أن داربي الغضب انتهى بفوز النيراتزوري بهدفين لهدف ليبلغ ربع نهائي كأس إيطاليا.

شجار بين لوكاكو و ابراهيموفيتش ..😤😤 pic.twitter.com/U0yuZ6QDw7 — محمد جمعة (@mohammad8885) January 26, 2021