بالفيديو.. شاهد غرف تغيير ملابس الخضر قبل مواجهة زامبيا

تتواجد غرف تغيير ملابس المنتخب الوطني الجزائري في أبهى حلة تحسبا لمواجهة زامبيا المُقررة بداية من الساعة الثامنة ليلا.

هذا وسيواجه ثعالب الصحراء المُنتخب المُضيف رسميا بالقميص البديل أي الأخضر الذي تم الكشف عنه صبيحة اليوم الخميس.

المواجهة المُقررة بملعب هيروز الوطني بالعاصمة الزامبية لوزاكا يدخل لحساب الجولة الخامسة من تصفيات كان 2022.