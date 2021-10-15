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الرياضة

بالفيديو.. شاهد غوارديولا يُهاجم ستيرلينغ ويُشيد بسلوك محرز !!

بقلم حواز عبد النور
بالفيديو.. شاهد غوارديولا يُهاجم ستيرلينغ ويُشيد بسلوك محرز !!
محرز محل اشادة
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انتقد المُدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي الانجليزي “بيب غوارديولا” لاعبه رحيم ستيرلينغ بسبب تصريحاته الآخيرة.

وكان النجم الدولي الانجليزي قد قال أن وضعيته في السيتي لا تناسبه وقد تجعله يرحل عن الفريق خلال الميركاتو الشتوي المُقبل بسبب قلة مُشاركاته.

وقال “بيب” اليوم الجمعة في الندوة الصحفية التي تسبق لقاء بيرنلي:”رياض محرز لم يكن يلعب ولم يشتكي”.

“بعض اللاعبين يُريدون اللعب دائما وأنا لا استطيع أن أضمن لهم ذلك.. من يُريد التواجد في التشكيلة الأساسية عليه أن يُثبت ذلك في الميدان”.

رابط دائم : https://nhar.tv/1Kc9A
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