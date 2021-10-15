بالفيديو.. شاهد غوارديولا يُهاجم ستيرلينغ ويُشيد بسلوك محرز !!
بقلم حواز عبد النور
انتقد المُدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي الانجليزي “بيب غوارديولا” لاعبه رحيم ستيرلينغ بسبب تصريحاته الآخيرة.
وكان النجم الدولي الانجليزي قد قال أن وضعيته في السيتي لا تناسبه وقد تجعله يرحل عن الفريق خلال الميركاتو الشتوي المُقبل بسبب قلة مُشاركاته.
وقال “بيب” اليوم الجمعة في الندوة الصحفية التي تسبق لقاء بيرنلي:”رياض محرز لم يكن يلعب ولم يشتكي”.
“بعض اللاعبين يُريدون اللعب دائما وأنا لا استطيع أن أضمن لهم ذلك.. من يُريد التواجد في التشكيلة الأساسية عليه أن يُثبت ذلك في الميدان”.
🎥| مُترجم للعربية : بيب جوارديولا يعلق باستفاضة على التصريحات الأخيرة لرحيم @sterling7 ويستشهد بموقف الثنائي رياض @Mahrez22 وجواو كانسيلو! 🗣️
🔷 #السيتي pic.twitter.com/4RRPbN50NX
— مانشستر سيتي (@Cityarabia) October 15, 2021
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