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بالفيديو.. شاهد “فقير” يرقص على الطريقة الجزائرية في تربص “بيتيس” !!

الرياضة
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بالفيديو.. شاهد “فقير” يرقص على الطريقة الجزائرية في تربص “بيتيس” !! صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

صنع النجم الدولي الفرنسي “نبيل فقير” الحدث في تربص فريقه الجديد “ريال بيتيس” الإسباني.

وذلك من خلال الرقصة الجزائرية التي أداها بطريقة رائعة خلال وجبة عشاء الفريق الأندلسي سهرة أمس الأربعاء.

وأُعجبت أسرة “ريال بيتيس” كثيرا بشطحة اللاعب القادم من فريق “أولمبيك ليون” الفرنسي خلال هذا الميركاتو الصيفي.

ويذكر أن “نبيل فقير” من والدين جزائريين وتنحدر أصوله بالضبط من ولاية تيبازة لكنه إختار تمثيل فرنسا.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=683550

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