بالفيديو.. شاهد كواليس تصوير باب الحارة 13 المرتقب رمضان المقبل

شاركت الممثلة السورية سحر فوزي، على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو من كواليس تصوير مسلسل البيئة الشامية “باب الحارة“. بجزئه الثالث عشر.

كما ظهرت سحر من كواليس تصوير أحد المشاهد برفقة طاقم العمل. ابرزهم الممثلة السورية أمية ملص، والممثل السوري علي كريم وغيرهم.

بدورها، فجرت أمية ملص مفاجأة خلال الفيديو. اذ قالت: “نحنا نسوان حارة الضبع رايحين هلق مع أبو النار”، والذي يجسد شخصيته علي كريم. الذي علق قائلا: “يلا يا نسوان حارتي”.

كما يستمر مسلسل باب الحارة بجزئه الـ (13) مكملاً قصص وأحداث الجزء الـ (12). حيث تتصاعد الأحداث في نهاية عام 1945 وفي زمن الاحتلال الفرنسي لسوريا الذي وعد بالاستقلال وأكد عليه. وبات الناس ينتظرونه، حتى تم الجلاء في 17 نيسان (أبريل) عام 1946، حسب ما ورد عن مجلة “الفن”.

بالإضافة إلى ذلك، تتخلل الأحداث قصص تعرّض الحارة لمشاكل كثيرة صعب حلها إلا بالقهر وكثرة الدمع. وتوترات ومصادمات لم يعرف فاعلها ومسببها إلا في نهاية المسلسل. ويشهد العمل أحداثاً مشوقة، منها ما أجج الحمية للبلد والدفاع عنه. عبر شخصياته التي كانت مسرحاً واسعاً لقصص جمّة، وكان أهمها جلاء الفرنسيين عن سوريا.

كما يضم العمل نجوماً وشخصيات شبابية من الدراما السورية، وهم: رضوان عقيلي، علي كريم، تيسير إدريس. قاسم ملحو، نجاح سفكوني، عبير شمس الدين، هدى شعراوي، سحر فوزي، فاديا خطاب، روعة ياسين، حسين عباس. زامل الزامل، حسن دوبا، نسيم أبودان، إنجي لكود، أمية ملص، ريم عبد العزيز، ربى المأمون. محمد خاوندي، تولاي هارون، علا باشا، فاتن شاهين، رباب كنعان، وغيرهم من نجوم الدراما السورية.