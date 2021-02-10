بالفيديو.. شاهد كواليس رحلة شباب بلوزداد الى لوبومباشي

الرياضة
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بالفيديو.. شاهد كواليس رحلة شباب بلوزداد الى لوبومباشي صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

حط أمسية اليوم الأربعاء فريق شباب بلوزداد الرحال بمدينة لوبومباشي الكونغولية في ظروف رائعة تحسبا لمواجهة تي بي مازيمبي.

الرحلة التي انطلقت من مطار هواري بومدين بالعاصمة عبر طائرة خاصة مرت في أجواء رائعة بين أفراد البعثة البلوزدادية.

أبطال الجزائر توجهوا مُباشرة عقب وصولهم صوب مقر إقامتهم للخلود للراحة بعد رحلة شاقة.

هذا وسيواجه الشباب مازيمبي يوم السبت في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.


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