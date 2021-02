بالفيديو.. شاهد كواليس رحلة شباب بلوزداد الى لوبومباشي

الرحلة التي انطلقت من مطار هواري بومدين بالعاصمة عبر طائرة خاصة مرت في أجواء رائعة بين أفراد البعثة البلوزدادية.

أبطال الجزائر توجهوا مُباشرة عقب وصولهم صوب مقر إقامتهم للخلود للراحة بعد رحلة شاقة.

هذا وسيواجه الشباب مازيمبي يوم السبت في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

🇩🇿🇨🇩 Chabab Belouizdad arrived in Lubumbashi, DR Congo, after a 10 hour chartered flight from Algiers, CRB faces TP Mazembe on Saturday in their opening match in the #CAFCL group stage

🎥: @Crbelouizdadoff pic.twitter.com/Po22TSQDqx

— DZfoot English 🇩🇿⚽️ (@DZfoot_EN) February 10, 2021