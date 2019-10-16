بالفيديو.. شاهد “كونترول” محرز الخيالي أمام كولومبيا

وقع الدولي الجزائري رياض محرز على “كونترول” عالمي خلال المواجهة الودية أمام كولومبيا، سهرة يوم أمس الثلاثاء.

وألهب اليساري الساحر ملعب “بيار موروا” بلمسة على طريقة الكبار، لم يتمكن مُدافع المُنافس من الصمود أمامها سوى بإستعمال العُنف.

وتفاعل مُعلق قناة “بي إن سبورتس” في طبعتها الفرنسية بشكل مجنون مع نجم مانشستر سيتي، بصرخة مجنونة.

ليقوم بعدها بالإعتذار من المُتابعين لأن ردة فعله لم تكن بالطبيعية تماما.

وأكد إبن سارسال مُستواه الكبير خلال المواجهة الأخيرة، ورد فوق الميدان على من لا يزالون مُشككين في مؤهلاته.