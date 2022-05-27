بالفيديو.. شاهد كيف أصبح الحصان الذي أهداه الرئيس تبون لنظيره الإيطالي

أهدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في نوفمبر الماضي، للرئيس الايطالي سيرجيو حصانا عربيا أصيلا.

وأول أمس، شرع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في زيارة عمل إلى إيطاليا. حيث تم استقباله بحفاوة من طرف نظيره الإيطالي.

وتم إطلاق اسم Fouledh التي تعني “الصلب” على الحصان الأصيل الذي أهداه الرئيس تبون لنظيره الايطالي.

ويتواجد الحصان في ثكنات Alessandro Negri في Sanfront التي تضم اسطبلات فوج Corazzieri.

كما يعتني الحراس الشخصيون لرئيس الجمهورية الإيطالية بالحصان “فولد”. والذي يعتبر الرئيس الإيطالي بمثابة الأمير الصغير في القصر.

وقال رئيس اسطبلات كورازييري للرئيس عبد المجيد تبون “وصل الحصان يوم 30 نوفمبر على متن طائرة عسكرية إلى مطار شيامبينو. أنا شخصياً اهتممت باستلامها ونقلها إلى ثكناتنا، الحصان في حالة ممتازة”.

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