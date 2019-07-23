بالفيديو.. شاهد كيف إحتفل بن ناصر وأوناس على أنغام “MAMA AFRICA”

إحتفل الثنائي الدولي الجزائري “إسماعيل بن ناصر” و”آدم أوناس” على طريقتهما الخاصة بعد فوز المنتخب الوطني بـ”الكان 2019″، في مصر.

وإنتشر في الساعات القليلة الماضية فيديو للثنائي اليساري وهما يُرددان أغنية “ماما أفريكا”، ويرقصان بطريقة رائعة، بعد الفوز على السنغال.

يُذكر بأن اللاعبين الناشطين في إيطاليا، وبعد نهاية تجربتهما القارية مع “الخضر”، أمام تحد جديد لتحديد مُستقبلهما الإحترافي ووجهتهما المُستقبلية.

ويُنتظر أن يُوقع بن ناصر في عشية اليوم الثلاثاء مع “إسي ميلان”، في وقت يواصل أوناس دراسة المُقترحات التي وصلته.