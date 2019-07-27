بالفيديو.. شاهد كيف إستقبلت أسرة “سانت إيتيان” بودبوز !!

إستقبلت أسرة “سانت إيتيان” الفرنسي النجم الدولي الجزائري “رياض بودبوز” المٌلتحق اليوم بالفريق بطريقة رائعة.

وبمجرد إلتحاقه بالمركز التدريبي للفريق الأخضر للخضوع للفحص الطبي وجد “بودبوز” أحد أعضاء الفريق الذي إستقبله بالأحضان.

هذا كما إلتقى صاحب الرجل اليُسرى بزميله السابق في فريق “باستيا” الذي إستقبله أيضا بالأحضان كما تبادل الثنائي أطراف الحديث..

وخضع بعدها اللاعب القادم من ريال بيتيس للفحص الطبي الروتيني.