بالفيديو.. شاهد كيف إستقبل “محرز” “بن عربية” بملعب “الإتحاد” !!

حضر النجم الدولي الجزائري السابق “علي بن عربية” لقاء “مانشستر سيتي” ضد “تشيلسي” بملعب “الإتحاد” يوم الأحد.

وإلتقى أسطورة السيتي السابق بالنجم الحالي للخضر “رياض محرز” بمدخل غرف تغيير الملابس بعد نهاية المواجهة.

حيث أحضر بن عربية “إبنيه” خصيصا لأخذ صور تذكارية مع نجم السيتي الحالي والإمضاء لهم على أوتوغرافات.

وتبادل محرز وبن عربية أطراف الحديث مطولا بحضور قائد السيتيزن الحالي “فينسنت كومباني” أيضا.