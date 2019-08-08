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بالفيديو.. شاهد كيف اُستقبل “مبولحي” بعد عودته للإتفاق

الرياضة
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بالفيديو.. شاهد كيف اُستقبل “مبولحي” بعد عودته للإتفاق صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

عاد اليوم الخميس الحارس الدولي الجزائري “رايس وهاب مبولحي” لتدريبات فريقه الإتفاق السعودي بعد عطلة ليست بالقصيرة.

وحظي “الرايس” باستقبال كبير على هامش الحصة التدريبية للإتي بعد تتويجه رفقة الخضر بكأس أمم إفريقيا 2019.

وأقامت ادارة الإتفاق حفلا مُصغرا على هامش بطل إفريقيا بعد نهاية الحصة التدريبية.

حيث أحضرت كعكة كبيرة تحمل صورة “الرايس” حاملا “الكحلوشة” وسط أجواء رائعة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=686532

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