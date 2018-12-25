بالفيديو.. شاهد كيف تعامل “سليماني” مع طفل سوري في مطار “أتاتورك”!

إنتشر فيديو للدولي الجزائري، إسلام سليماني، وهو يقوم بمنح قيمة وصلت لـ100 ليرة تُركية، لأطفال سوريين يبيعون “المناديل المُعطرة” بالمطار.

ولفت “سوبر سليم” الأنظار بخرجته الإنسانية، حيث قدم المبلغ على شكل “صدقة” لطفل سوري، وفقا لما أكدته وسائل الإعلام التركية.

وكشف الطفل السوري بأنه تحدث مع صاحب الـ30 عاما بالعربية، مما دفع هذا الأخير للتضامن معه ومنحه مبلغا ماليا مُحترما.

وتأتي خرجة إبن عين البنيان، لترفع أسهمه بعيدا عن أرضية الميدان، وهو الذي يظهر بمُستويات مُتواضعة هذا الموسم مع “فينرباتشي”.