بالفيديو.. شاهد كيف تمت سرقة دراجة نارية ورمي صاحبها في الطريق السريع

نشرت صفحة “Info Trafic Algérie”، صباح اليوم الأحد، مقطع فيديو يظهر سرقة دراجة نارية، مع جر ورمي صاحبها بالطريق السريع شرق-غرب شطر البليدة.

وأوضحت صفحة “أنفو ترافيك” في منشور لها، أنها تواصلت مع الضحية الذي أكد أنه تمت سرقة دراجته النارية من قبل شاب وشابة بعد الاعتداء عليه وسط الطريق السيار.

أما بخصوص تشبثه بالدراجة، أضاف الضحية، أنه كان يريد اسقاط السارق لكن محاولته باءت بالفشل .

وبمجرد انتشار الفيديو على نطاق واسع، تبين ضحايا آخرين أبدو تعرفهم على المعتدين الذين يبلغ عددهم ثلاثة، ويتعلق الأمر ببنت (20 سنة ) وشابين.

https://www.facebook.com/traficalg/videos/755813628724363

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عالجت مصالح أمن العاصمة، ممثلة في الأمن الحضري الثالث “سويدانية”، قضية تكوين جمعية أشرار لغرض السرقة الموصوفة بالتسلق إخفاء أشياء مسروقة باستعمال مركبة.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، كانت قضية الحال، تحت الإشراف الدائم للنيابة المختصة إقليميا.

كما جاءت القضية، على إثر ترسيم شكوى مقدمة من قبل شخص بخصوص تعرض مسكنه لفعل السرقة التي طالت أجهزة كهر ومنزلية وأثاث منزلي.

وفور تلقي الشكوى باشرت ذات المصلحة الأبحاث عن الفاعلين. لتسفر نتائج التحريات على تحديد هوية 4 أشخاص مشتبه فيهم مع توقيفهم واسترجاع المسروقات.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية المختصإقليميا.

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أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الأمن الحضري الحادي عشر الحميز لأمن المقاطعة الإدارية الدار البيضاء، 4 أشخاص مشتبه فيهم.

كما تم توقيف المعنيين، عن قضية حيازة المخدرات القنب الهندي والمؤثرات العقلية لغرض البيع والعرض على الغير. حيازة وحمل أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس.

وتمت قضية الحال تحت الإشراف الدائم للنيابة المختصة إقليميا. كما مكّنت عناصر الفرقة من حجز 4 قطع كبيرة من المخدرات “راتنج القنب” بوزن 27.52 غرام.

كما تم حجز 289 قرص مؤثّر عقلي، وسلاح أبيض محظور “سكين”. ومبلغ مالي قدره 34870 دينار جزائري و255 أورو يعد من عائدات الترويج.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا.

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