بالفيديو.. شاهد كيف رفض محرز الاحتفال بالمشروبات الكحولية بعد تتويج السيتي

الرياضة
  • -
  • 0
بالفيديو.. شاهد كيف رفض محرز الاحتفال بالمشروبات الكحولية بعد تتويج السيتي صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

يبدو أن النجم الدولي الجزائري رياض محرز مُتمسك جدا بتعاليم ديننا الحنيف وهو ما أكدته حادثة ملعب ويمبلي عشية الأحد بعد تتويج السيتي.

لاعب مانشستر سيتي رفض التواجد في الصفوف الأولى رفقة زملائه لحظة رفع القائد فيرناندينيو لكأس الرابطة الإنجليزية المحترفة.

الفيديو الذي نشره الحساب الرسمي للسيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أظهر تواجد قائد الخضر في الخلف عندما كان نجوم السيتي يحتفلون بالمشروبات الكحولية.

الساحر الجزائري إنتظر الى غاية الانتهاء من الاحتفالات بالمشروبات الكحولية ليتقدم ويرفع الكأس.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=988894

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com