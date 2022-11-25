بالفيديو.. شاهد كيف شحن رونار لاعبيه بين الشوطين ضد الأرجنتين

صنع مدرب المنتخب السعودي هيرفي رونار الحدث، بعد الفوز المحقق أمام المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم قطر 2022.

وتم تسريب فيديو للمدرب الفرنسي رونار بغرف حفظ الملابس، وهو يشحن معنويات لاعبيه، أثناء استراحة ما بين الشوطين للعودة في النتيجة.

وتم تداول الفيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي عربيا، وعلّق عليه المتابعين إيجابيا عن الطريقة المثالية لرونار لتدارك تأخره في نتيجة المباراة.

وخاطب اللاعبين رونار بنبرة حادة قال فيها:”ماذا نفعل هنا؟.. هل هذا ضغط، الضغط يعني أن تلعب بدون خوف”.

وأضاف رونار مخاطبا لاعببيه: “ميسي يملك الكرة في منتصف الملعب وأن تقف تشاهده؟ تنتظر الدفاع يضعط عليه؟

وتابع رونار مشدداً:”خذ هاتفك والتقط صورة معه إن أردت.. ميسي يملك الكرة يجب ملاحقته وتوقفه”.