بالفيديو.. شاهد كيف علق “دي بروين” على طريقة لباس “محرز” !!

ونشر الحساب الرسمي للسيتيزن على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” الفيديو الذي يوضح تعليق “دي بروين” على زي “رياض محرز”.

وأُعجب “دي بروين” بصورة نجم الخضر رفقة “بينجامين ميندي” وكذا “بيرناردو سيلفا” حيث علق عليها بملصقة تُعبر عن الإعجاب.

بينما لم تلقى صورة “محرز” التي تجمعه بدافيد لويز إعجاب وسط ميدان المنتخب البلجيكي.

Seen as it’s #NYFW we thought we’d ask @DeBruyneKev to rate his teammates' fashion sense! 👕

So, who’s a catwalk king and who gets dressed in the dark? Over to you, Kev…

🔵 #mancity pic.twitter.com/vAOoCaJzRJ

— Manchester City (@ManCity) February 12, 2019