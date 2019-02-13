عاجل

بالفيديو.. شاهد كيف علق “دي بروين” على طريقة لباس “محرز” !!

الرياضة
  • -
  • 0
بالفيديو.. شاهد كيف علق “دي بروين” على طريقة لباس “محرز” !! صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

قام النجم الدولي البلجيكي “كيفين دي بروين” بالتعليق على طريقة لباس زملائه في فريق “مانشستر سيتي” الإنجليزي.

ونشر الحساب الرسمي للسيتيزن على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” الفيديو الذي يوضح تعليق “دي بروين” على زي “رياض محرز”.

وأُعجب “دي بروين” بصورة نجم الخضر رفقة “بينجامين ميندي” وكذا “بيرناردو سيلفا” حيث علق عليها بملصقة تُعبر عن الإعجاب.

بينما لم تلقى صورة “محرز” التي تجمعه بدافيد لويز إعجاب وسط ميدان المنتخب البلجيكي.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com