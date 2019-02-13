بالفيديو.. شاهد كيف علق “دي بروين” على طريقة لباس “محرز” !!

قام النجم الدولي البلجيكي “كيفين دي بروين” بالتعليق على طريقة لباس زملائه في فريق “مانشستر سيتي” الإنجليزي.

ونشر الحساب الرسمي للسيتيزن على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” الفيديو الذي يوضح تعليق “دي بروين” على زي “رياض محرز”.

وأُعجب “دي بروين” بصورة نجم الخضر رفقة “بينجامين ميندي” وكذا “بيرناردو سيلفا” حيث علق عليها بملصقة تُعبر عن الإعجاب.

بينما لم تلقى صورة “محرز” التي تجمعه بدافيد لويز إعجاب وسط ميدان المنتخب البلجيكي.