بالفيديو.. شاهد كيف وظفت الوزيرة زرواطي مواطن على المباشر
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لأحد المواطنين وهو يطلب من وزيرة البيئة فطيمة زرواطي بتوفير منصب عمل له.
حيث وبكل عفوية وتلقائية تحدث المواطن مع الوزيرة، أين شرح لها مدى احتياجه لمنصب عمل خاصة وأنه ينتظر توأم.
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