بالفيديو.. شاهد كيف يحرق الجن البيوت بسوق أهراس في رمضان

شهدت مشتة عين الصيادة ببلدية سيدي فرج ولاية سوق اهراس حادثة غريب وخطيرة في نفس الوقت.

حيث حدث لثاني رمضان على التوالي اصابدت الحادثة عائلات حشاد الفقيرة بنفس البلدية.

أين يقوم الجن حسب تصريحات افراد العائلةة باشعال النار في البيوت.

ورغم اخمادها من قبل عناصر الحماية المدنية لكنها تعود للاشتعال من جديد.

النهار زارت البيوت المسكونة بالجن والتي احرقت عن اخرها بمشتة عين الصيادة بلدية سيدي فرج.

حيث صرح رئيس بلدية سيدي فرج بأنه عاين شخصيا الموقع وأكد بأنه شاهد بأم عينه النار تشتعل دون سبب وفي أي وقت.