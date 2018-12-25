بالفيديو.. شاهد كيف يُدرِّس بلماضي “التكتيك” للمحليين!

ظهر الناخب الوطني، جمال بلماضي، وهو يقوم بتقديم تعليمات صارمة، للاعبيه خلال ثاني الحصص التدريبية التي أجروها بمركز “أسباير” بالدوحة.

ووضع الموقع الرسمي للإتحاد الجزائري، فيديو يظهر فيه الرجل الأول في “الخضر”، وهو “يُدرِّس” عناصره المحلية بكثير من الإنضباط والصرامة.

ويُحضر “مُحاربو الصحراء” أنفسهم للمواجهة الودية المُرتقبة أمام “قطر”، بعد غد الخميس، والتي تُعتبر موعدا مهما لهم للفت أنظار مُدربهم.

وسيُلعب مُباراة “الأفناك” و”العنابي”، دون حضور جمهور ولا وسائل إعلام، لرغبة أصحاب الضيافة بـ”إخفاء” نقاط قوتهم قبل كأس آسيا 2019.

حديث بلماضي مع اللاعبين بداية من الدقيقة “3.33”.