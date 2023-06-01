بالفيديو.. شاهد لحظة ارتداء الخواتم في زفاف ولي العهد الأردني

عقد، اليوم الخميس، قران الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي عهد الأردن، على الآنسة رجوة السيف.

وقد شهد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، والأمير حسن بن طلال على عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله. والآنسة رجوة السيف، في قصر زهران.

وعقب عقد القران، لبس العروسين الخواتم وسط تصفيق الحضور وزغاريد النسوة.

وكان استقبل الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبدالله في قصر زهران العامر أفراد العائلة الهاشمية. وضيوف الأردن من قادة دول وأولياء عهد وشخصيات من دول شقيقة وصديقة.