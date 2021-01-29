بالفيديو.. شاهد لحظة شحن لقاح سبوتنيك v الذي افتنته الجزائر من مطار  شيريميتييفو بروسيا

تصل اليوم الجمعة أول دفعة من لقاح سبوتنيك v الروسي، المضاد لفيروس كورونا، إلى مطار بوفاريك.

وقد شحنت دفعة اللقاح التي اقتنتها الجزائر كانت قد شُحنت مساء أمس الخميس من مطار شيريميتييفو بالعاصمة الروسية موسكو .

وسيكون في استقبالها وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة البروفيسور عمار بلحيمر، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزید.

بالإضافة الى وزیر الصناعة الصيدلانية عبد الرحمن لطفي جمال بن أحمد، ومدير معهد باستور.

وتنطلق عملية التلقيح بمستشفى البليدة غدا السبت ،على الأولوية في التلقيح لمستخدمي قطاع الصحة و كبار السن وذوي الأمراض المزمنة.