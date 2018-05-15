بالفيديو.. شاهد لحظة مغادرة الرئيس بوتفليقة الزاوية البلقايدية

غادر منذ لحظات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مرفوقا بالطاقم الوزاري المراقف له، الزاوية البلقايدية بتقصراين بعد تدشينها، متوجهين نحو الجامع الأعظم.

في حدود الساعة الواحدة زوالا غادر الرئيس رفقة الطاقم الوزاري المتكون من وزير الداخلية نور الدين بدوي،

ووزير السكن عبد الوحيد طمار، ووزير الدينية والاوقاف محمد عيسى.

الرئيس دشن المقر الجديد للزاوية البلقايدية بتقصراين، والتي ستحتضن هذه السنة الدروس المحمدية طيلة شهر رمضان الكريم.

ومن المرتقب وصول رئيس الجمهورية خلال الدقائق المقبلة الى الجامع الأعظم للوقوف على مدى تقدّم الاشغال.