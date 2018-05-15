بالفيديو.. شاهد ماذا حدث بأكبر كعكة فراولة في العالم

انتهت طريقة تحضير كعكة الفراولة في جيجل بطريقة مأساوية بعد أنّ شارك في تحضيرها أكثر من 30 طاهي وطاهية.

وحسب فيديوهات تمّ تداولها على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، أقدم الحاضرون في تحدي صنع أكبر تورتة فراولة على إفساد طعم الكعكة بالتراشق بها والدوس عليها.

يشار إلى أنّ تحضير الكعكة استغرق 7 ساعات كاملة واستعمل في تحضيرها 240 كلغ من العجينة.

و100 كلغ من الفرينة و260 لتر من الكريمة، إضافة إلى 6 قناطير من فاكهة الفراولة.

وقد بلغ طول هذه التورتة العملاقة 51 مترا، لتصبح أكبر تورتة فراولة في العالم ، لتحطم الرقم القياسي السابق .

الذي كان بحوزة الفرنسيين بتورتة يبلغ طولها 30 مترا سنة 2012.