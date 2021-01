بالفيديو.. شاهد ماذا حدث بين براهيمي ولوران بلان بعد تغييره !!

لوران بلان قام بتغيير نجم الخضر عند حلول الدقيقة ال78 من مواجهة الريان ضد الوكرة التي انتهت بفوز الأول بثلاثية دون رد.

بطل العالم 1998 رفقة المنتخب الفرنسي قام بتحية براهيمي لحظة خروجه بطريقته الخاصة.

اللقطة خطفت الأنظار حيث سارعت المواقع القطرية لنشر الفيديو مؤكدة أن التقني الفرنسي استذكر ماكان يفعله مع الحارس فابيان بارتاز.

هذا ويبدو أن الأسمر الجزائري تعرض لإصابة على مستوى الفخذ حرمته من إكمال المواجهة.

This is what Laurent Blanc thought of when he saw Yacine Brahimi@QFootLive @DZfoot_EN pic.twitter.com/gSwhv5lxtW

— المعلق د.محمد السعدي (@DRMOHDALSA3DI) January 19, 2021