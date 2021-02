بالفيديو.. شاهد ماذا حدث بين محرز وصلاح عقب لقاء السيتي-ليفربول

قائد المنتخب الوطني الذي غادر الميدان في الدقيقة ال72 تبادل أطراف الحديث مع النجم الدولي المصري كما عانقه في صورة تُثبت الأخوة بين النجمين.

بطل إفريقيا رفقة الخضر سنة 2019 تحدث أيضا مع ساديو ماني الذي نافسه على الكرة الذهبية الإفريقية في سنة 2019.

Just Riyad Mahrez offering Mo Salah some tips after the full-time whistle. The beautiful game. 💙 via @footballdaily pic.twitter.com/0v3k5Ulyzc

