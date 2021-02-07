بالفيديو.. شاهد ماذا حدث بين محرز وصلاح عقب لقاء السيتي-ليفربول

الرياضة
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بالفيديو.. شاهد ماذا حدث بين محرز وصلاح عقب لقاء السيتي-ليفربول صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

توجه النجم الدولي الجزائري رياض محرز مُباشرة عقب صافرة نهاية لقاء ليفربول ضد الضيف مانشستر سيتي صوب محمد صلاح.

قائد المنتخب الوطني الذي غادر الميدان في الدقيقة ال72 تبادل أطراف الحديث مع النجم الدولي المصري كما عانقه في صورة تُثبت الأخوة بين النجمين.

بطل إفريقيا رفقة الخضر سنة 2019 تحدث أيضا مع ساديو ماني الذي نافسه على الكرة الذهبية الإفريقية في سنة 2019.


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