بالفيديو.. شاهد ماذا قال شاب لدركي أوقفه متلبساً بالسكر العلني وتعاطي الزطلة

استحق شاب ينحدر من مدينة تيسمسيلت تمثال الأوسكار الذهبي عن براعة إخراجه وتمثيله لدور الأمين على حق الجارِ وحُرمَته .

العِبارة التي أخلطت علينا التأكُد من احتمالية أن يكون هذا الأخير في كامل قواه العقلية وإدراكه للأمور.

بعد أن حاصرته فرقةٌ مشتركة من الدّرك الوطني، ورجال الأمن هو وشريكه كانا يحتسيانِ الخمر وبحوزتها قطعة “كيف” معالج .

عندما قال لرائد الدّرك الوطني : “جاري نحشم منو وأنت راك تديرلي في النّش” .

وفجأةً أصبح الشاب الثّمِل رقماً صعباً وهو يمدح نفسه بصفة “الحياء” ولم يتردد في التقدُم نحو الرائد ليطلب منه التوقف عن نشر غسيله.

وإخراج عبوات الخمر من داخل المركبة التي ركنها وسط الحي في الضاحية الشمالية للمدينة مقابل منزل جاره هذا الذي قال انه يستحي منه.

وفي قلب مُربع هذه المواجهة بين رجل القانون وشابٍ جمع بين الخطيئة والفضيلة إستدار الرّائد قائلا “للسكران” الباكي على حرمة الجار

: “كون جيت تحشم منو متجيش تقابلوا”، أما عن الأوسكار فإن حفل توزيع جوائزه قد مضى عليه اربعة اشهر .

وبالرّغم من تأخّر هذا الشاب البارع في التمثيل عن الموعد المحدّد لفتح باب الترشح لهذه الجائزة العالمية.

ففرصة التقدّم لازالت مفتوحة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي المقرر افتتاحه شهر نوفمبر القادم.

هذا إن تمكّن من اقناع رجال السُّلطة القضائية بأن “الحِشمة” هي من كانت الدافع للسكر.

وتعاطي الممنوعات حُجةً للصفح وإبطال أرّكان هذه الجُنحة.