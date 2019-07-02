بالفيديو.. شاهد ما فعله “دولور” مع الجماهير الجزائرية في القاهرة

قام الوافد الجديد لصفوف المنتخب الوطني “أندي دولور” بخرجة تُحسب له، وذلك بعد نهاية المواجهة أمام “تنزانيا”، سهرة أمس الإثنين.

وتوجه “الغجري” مُباشرة بعد صافرة النهاية، صوب المُدرجات التي كانت تجلس فيها الجماهير الجزائرية بملعب “السلام”، وقام بإهدائها قميصه الشخصي.

وجاءت خطوة هداف “مونبوليي” مُفرحة لأنصار “الخضر” المُتواجدين في القاهرة، ليقوموا بالتصفيق عليه مُطولا، طالبين منه التسجيل في قادم المُباريات.

وشارك صاحب الـ27 عاما أساسيا لأول مرة مع “الأفناك”، وقدم مُستوى مُحترما لأبعد الحدود خلال الإنتصار على حساب “التايفا ستارز”.