بالفيديو.. شاهد ما فعله ديلور عند معاينة الخضر ملعب “الدفاع الجوي”

عاين الدولي الجزائري أندي ديلور، أمس السبت، الملعب الذي سيحتض مواجهة الخضر، أمام كينيا، رفقة باقي لاعبي المنتخب الوطني.

وخلال معاينة اللاعبين لأرضية الملعب، لفت المهاجم أندي ديلور أنظار الصحافة، عندما قام بمعاينة دقيقة، لمرمى الملعب، من الجانبين.

حيث وقف ديلور، على نقطة ضربة الجزائر قبالة المرمى لمدة معتبرة، قبل أن يتوجه للمرمى المقابل، لمعاينة الشباك.

ويطمح أندي ديلور، لتسجيل أول مشاركة له، في مباراة رسمية رفقة الخضر، خلال مواجهة منتخب كينيا، أمسية اليوم الأحد، لحساب نهائيات “كان 2019”.