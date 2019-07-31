بالفيديو.. شاهد ما قاله براهيمي لبن ناصر بعد “الكان”

تفاعل الدولي الجزائري “ياسين براهيمي” على طريقته الخاصة مع زميله في المُنتخب الوطني “إسماعيل بن ناصر”، وهذا بعد نهائي “الكان”.

ويُظهر الفيديو أدناه كيف أشاد صاحب المُراوغات السحرية بمتوسط الميدان الصاعد، قبل تسلم رياض محرز للكأس من يد “أحمد أحمد”.

وقال النجم السابق لنادي “بورتو” البرتغالي :”إنه هنا إنه هنا، الأفضل ما شاء الله”.

وجاء هذا الإعتراف مُستحقا لخريج مدرسة “آرل آفينيون” والذي أختير كأحسن لاعب في دورة مصر 2019.

وسيُقدم صاحب القدم اليُسرى في الأيام القادمة كلاعب جديد مع نادي “ميلان”، بعد إجتيازه الفحص الطبي مع هذا الأخير.