بالفيديو.. شاهد ما يقوم به المبتدعة داخل بيت الله في ملية

أخبار الجزائر
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بالفيديو.. شاهد ما يقوم به المبتدعة داخل بيت الله في ملية
بقلم عبد الجلال نويس

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، لفيديو يظهر مجموعة من المبتدعة داخل احد المساجد ببلدية التلاغمة ولاية ميلة، وهم يؤدون طقوسهم وشعائرهم الدينية الغريبة.

الفيديو المتداول أظهر جمع من المبتدعة وهم يتراقصون ويتميالون تحت ضربات البندير، وهم في عز نشوتهم الروحانية حسب إعتقاداتهم.

كما وثق الفيديو الضرب على البندير والترحاب” الحضرة والتهوال” للجمع الحاضر داخل بيت من بيوت الله، في مشهد لن تراه حتى في أكبر الحفلات الموسيقية العالمية،

لتضاف إلى سجلات الجزائريين كل شيئ يداس عليه، حتى حرمة المساجد لم تبقى كما كانت وأصبح كل شييء مباح.


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