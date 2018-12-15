بالفيديو.. شاهد محاولة إنتحار مقصيين من السكن في عنابة

هدد بعض المواطنين، من ولاية عنابة، بتنفيذ عملية إنتحار جماعية، على إثر عدم إستفادتهم، وإقصائهم من قائمة السكن الموزعة.

و حسبما تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي، في فيديو أظهر المواطنين وهم يهددون على الإقدام بالإنتحار على خليفة الإقصاء التعسفية حسبهم.

وعلى لسان، رئيس دائرة عنابة في تصريح له للإذاعة عنابة، أكد للمواطنيين أن”والي الولاية قرر دراسة كل وضعية على حدا، ونحن بالقاعة المتعددة الرياضات، لتلقى كل الشكاوي يوميا”.

كما دعا، ذات المتحدث، المقصيين إلى التقرب من المصالح المعنية لتقديم شكوى، أوايداع طعون، من أجل دراستها، و إذا تم إثبات أي تجاوز سيتم تطبيق القانون.