بالفيديو.. شاهد “محرز” غاضب بعد إبعاده عن لقاء “ولفرهامبتون” !!

ظهر النجم الدولي الجزائري لفريق “مانشستر سيتي” الإنجليزي “رياض محرز” غاضبا بعد إبعاده عن التشكيلة الأساسية التي ستواجه “ولفرهامبتون”.

سهرة اليوم الإثنين بملعب “الإتحاد” لحساب الجولة ال22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدت ملامح الغضب على وجه نجم الخضر لحظة وصوله لملعب الإتحاد قبل اللقاء خاصة وأنه كان مرشحا للمشاركة كأساسي في موقعة اليوم بعد تألقه في اللقاء الماضي.

وعلى غير العادة غابت الإبتسامة عن وجه صاحب الرجل اليُسرى السحرية عند نزوله من الحافلة التي أقلت “الستيزن” للملعب.