بالفيديو.. شاهد محرز يستمتع بعطلته رفقة المهاجم العالمي هالاند

وظهر المُهاجم الشاب لفريق بوروسيا دورتموند الألماني وهو يحتفل رفقة قائد المنتخب الوطني في جزيرة ميكونوس اليونانية أين يتواجد الثنائي لقضاء العطلة الصيفية عقب انتهاء المنافسات الأوروبية وعدم مُشاركة “هالاند” في كأس أمم أوروبا الجارية حاليا بسبب عدم تأهل النرويج.

وعلق رياض محرز على الفيديو الذي نشرته إحدى الصفحات الخاصة بمتابعة أخبار مانشستر سيتي مازحا:” الوكيل محرز في الخدمة” في إشارة لرغبة إدارة السيتيزنس في التعاقد مع هالاند المطلوب أيضا من ريال مدريد وبرشلونة وجوفنتوس وتشلسي وفرق كبيرة آخرى.

Just #ManCity fan @ErlingHaaland and a blonde Riyad @Mahrez22 on holiday in Mykonos. [IG]pic.twitter.com/vCllrKJajU

