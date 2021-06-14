بالفيديو.. شاهد محرز يستمتع بعطلته رفقة المهاجم العالمي هالاند

نشر أمسية اليوم الإثنين النجم الدولي الجزائري لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز فيديو على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، الفيديو يُظهر صاحب الرجل اليُسرى السحرية وهو يحتفل رفقة صديقته تايلور وارد وكذا المُهاجم النرويجي العالمي إيرلينغ هالاند.

وظهر المُهاجم الشاب لفريق بوروسيا دورتموند الألماني وهو يحتفل رفقة قائد المنتخب الوطني في جزيرة ميكونوس اليونانية أين يتواجد الثنائي لقضاء العطلة الصيفية عقب انتهاء المنافسات الأوروبية وعدم مُشاركة “هالاند” في كأس أمم أوروبا الجارية حاليا بسبب عدم تأهل النرويج.

وعلق رياض محرز على الفيديو الذي نشرته إحدى الصفحات الخاصة بمتابعة أخبار مانشستر سيتي مازحا:” الوكيل محرز في الخدمة” في إشارة لرغبة إدارة السيتيزنس في التعاقد مع هالاند المطلوب أيضا من ريال مدريد وبرشلونة وجوفنتوس وتشلسي وفرق كبيرة آخرى.