بالفيديو.. شاهد “محرز” يوجه رسالة للشعب الجزائري بلماضي وغوارديولا !!

وجه نجم المنتخب الوطني “رياض محرز” رسالة لمدرب الخضر جمال بلماضي وكذا مدرب السيتي “بيب غوارديولا” والجمهور الجزائري.

وذلك أثناء الحوار الذي جمعه ببرنامج “ضيفنا” الذي يبث على قناة “الكأس” سهرة اليوم الأربعاء.

“جمال بلماضي مدرب من طراز خاص وأرجو أن نحقق نتائج ممتازة معا في كأس إفريقيا وأتمنى لنا الأفضل إن شاء الله”.

“بيب غوارديولا هو مدرب متطلب كثيرا ورسالتي له هي:”أتمنى أنك تقضي إجازة رائعة وسنلتقي في شهر جويلية القادم”.

“كلاوديو رانييري كان له الأثر الكبير في حياتي وهو مدرب يتميز بالصلابة والصرامة”.

“أطالب من الجمهور الجزائري مواصلة دعمنا خلال كأس أمم إفريقيا وإن شاء الله سنكون في المستوى ونفرحهم”.

وبعث نجم السيتي برسالة خاصة للشعب الجزائري باللغة العربية على غير العادة.