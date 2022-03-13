بالفيديو.. شاهد مراوغة “الجسر الصغير” الرائعة لبلايلي أمام مارسيليا

برز سهرة اليوم الأحد النجم الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، بمراوغة رائعة في مواجهة فريقه ستاد بريست 29 أمام أولمبيك مارسيليا.

المواجهة انتهت بفوز “لوام” برباعية لهدف وحيد لحساب الجولة 28 من الدوري الفرنسي، وشارك خلالها بلايلي أساسيا.

قبل أن يُستبدل في الدقيقة 66 بسبب عدم تقديمه مردود في المستوى.

كما اكتفى بلايلي فقط بمراوغة الجسر الصغير في الشوط الأول، والتي هزت مدرجات الملعب.