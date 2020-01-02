بالفيديو.. شاهد مراوغة “بلايلي” العالمية مع الأهلي

غرد النجم الدولي الجزائري “يوسف بلايلي” خارج السرب أمسية اليوم الخميس مع فريقه “أهلي جدة” السعودي.

الآخير واجه مُضيفه الفيحاء في الدور ال16 لمنافسة كأس خادة الحرمين الشريفين وتأهل على حسابه بعد الفوز بهدف يتيم دون رد.

هدف زملاء “بلايلي” سجله النجم الدولي السوري عمر السومة في الدقيقة 82 من المواجهة التي شهدت مشاركة نجم الخضر أساسيا.

المواجهة شهدت تألقا كبيرا لابن ولاية وهران الذي بصم على مراوغة غاية في الروعة “الجسر الصغير” أمام مدافعي الفيحاء.