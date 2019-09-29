بالفيديو.. شاهد مراوغة “بن رحمة” الرائعة مع “برينتفورد”

الرياضة
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بالفيديو.. شاهد مراوغة “بن رحمة” الرائعة مع “برينتفورد” صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

يواصل النجم الدولي الجزائري “سعيد بن رحمة” تألقه مع فريقه “برينتفورد” في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

حيث بصم أمسية اليوم الأحد على أداء رائع بمناسبة مواجهة فريقه لنادي بارنسلي، والتي انتهت بفوز زملاء بن رحمة بثلاثية لهدف في الجولة ال9.

ورغم أنه لم يُسجل ولم يبصم على أي تمريرة حاسمة في اللقاء لكنه قام بمراوغة غاية في الروعة “الجسر الصغير” لمدافع الخصم.

هذا الآخير لم يجد أي وسيلة لإيقاف نجم الخضر سوى عرقلته أمام مرآى الحكم الذي أعلن مخالفة لبن رحمة.


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