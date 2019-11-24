بالفيديو.. شاهد مراوغة “بن رحمة” العالمية ضد “ريدينغ”

يواصل النجم الدولي الجزائري “سعيد بن رحمة” صُنع الحدث في دوري الدرجة الأولى الانجليزي بفضل مراوغاته الرائعة.

جناح فريق “برينتفورد” عاد هذه المرة بمراوغة عالمية في مواجهة “ريدينغ” التي جرت أمس الأحد.

اللاعب المُلقب بمحرز الجديد رفع الكرة فوق رأس مُدافع الخصم بطريقة جميلة قبل ان يُمررها لزميله بالعقب.

مُراوغة جعلت الحساب الرسمي لبرينتفورد على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” يُشيد بنجمه الأول.