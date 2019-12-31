بالفيديو.. شاهد مراوغة “محرز” الخيالية بتقنية True View

الرياضة
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بالفيديو.. شاهد مراوغة “محرز” الخيالية بتقنية True View صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

تواصل مراوغة النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” مع فريقه “مانشستر سيتي” ضد “شيفيلد يونايتد” صُنع الحدث في انجلترا.

الحساب الرسمي للسيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر اليوم الثلاثاء فيديو للمراوغة العالمية بتقنية الصورة الحقيقية True View.

وأرفق الحساب الفيديو بعبارة:”شاهد مراوغة رياض محرز الرائعة وهدفي أجويرو ودي بروين أمام شيفيلد يونايتد بتقنية True View”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=748847

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