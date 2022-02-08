بالفيديو.. شاهد مُدرب السنغال يتعرض للسرقة على المُباشر !

تعرض مُدرب منتخب السنغال، أليو سيسي، للسرقة على المباشر خلال العودة أمس إلى السنغال.

وذلك مُباشرة بعد وصوله إلى العاصمة السنغالية داكار للاحتفال رفقة السنغاليين باللقب القاري الأول في تاريخ أسود التيرانغا.

أليو سيسي تعرض لسرقة قبعته على المباشر وسط الحشود من قبل أحد الأنصار ما جعله ينزعج من هذا التصرف.

كما توج المنتخب السنغالي بكأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون بعد التغلب في النهائي أمام مصر.