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الرياضة

بالفيديو.. شاهد مُناصر خاص يُلقي رسالة تحفيزية بالدموع على بلماضي واللاعبين

بقلم حواز عبد النور
بالفيديو.. شاهد مُناصر خاص يُلقي رسالة تحفيزية بالدموع على بلماضي واللاعبين
رسالة تحفيزية من مناصر خاص للخضر
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ألقى المناصر الوهراني الذي صنع الحدث عبر تلفزيون النهار رسالة تحفيزية على عناصر الخضر اليوم الثلاثاء.

حيث تأثر زملاء القائد رياض محرز كثيرا برسالة المُشجع الذي ألقى رسالته بالدموع.

وطالب المناصر الوهراني من بلماضي واللاعبين تشريف الشعب واقتناص الفوز أمام كوت ديفوار.

وزار “علاء الدين عمراني” الذي تنقل لمدينة دوالا الكاميرونية خصيصا من أجل مناصرة الخضر وفد أبطال إفريقيا بمقر إقامتهم.

رابط دائم : https://nhar.tv/dKwoc
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