بالفيديو.. شاهد هدف بن ناصر العالمي في شباك كالياري

تمكّن الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر من افتتاح باب التسجيل لفريقه ميلان اليوم أمام كاليراي بملعب “سردينيا أرينا”.

كما جرت المباراة ضمن الجولة 30 من منافسة “الكالتشيو” التي عرفت تألق “دينامو” المنتخب الوطني الجزائري. بعدما سجّل هدفا عالميا من خارج منطقة ضربة الجزاء للمنافس.

كما يواصل “إسما” تقديم مستويات مميّزة التي ستعود حتما بالفائدة على كتيبة الناخب الوطني جمال بلماضي المقبلة على لعب مباراة مصيرية أمام الكاميرون.

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