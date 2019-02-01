بالفيديو..شاهد هدف “عطّال” الرائع من المُدرجات!

قام الحساب الرسمي لـ”الليغ1″ الفرنسية على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، بإطلاق تغريدة تحتوي على “فيديو” مميز للدولي الجزائري، “يوسف عطّال”.

ويُظهر المقطع المدافع الصاعد، وهو يُسجل هدفا جميلا في شباك “أولمبيك نيم”، ولكن من مُختلف زوايا الملعب.

وتضمنت التغريدة صفحة الدوري الفرنسي الجملة التالية :”الهدف الرائع ليوسف عطّال كما لم تُشاهدوه من قبل، مرحبا بكم في المُدرجات”.

يُشار بأن الظهير الأيمن، حصد إشادة كبيرة طيلة هذا الأسبوع، وأختير في التشكيلة المثالية، وكأحسن لاعب في فريقه عن جدارة.