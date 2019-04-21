بالفيديو.. شاوشي:”أقسم بالله أنني لم أكن وراء الفتنة التي حدثت في مباراة الذهاب”

تحدث حارس فريق أهلي برج بوعريريج “فوزي شاوشي” عن ماحدث في لقاء الذهاب ضد “مولودية الجزائر”.

وقال “شاوشي” في تصريحات مباشرة بعد نهاية لقاء اليوم بملعب “05” جويلية.

“شعال خويا الصغير وصاحبي وماحدث في مباراة الذهاب سوء تفاهم فقط وهناك بعض اللاعبين من المولودية هم من قالوا للأنصار بأن شاوشي حرض أنصار البرج علينا”.

“أنا نحط يدي في المصحف ونحلف بأنني لم أكن وراء الفتنة وأعمال الشغب التي حدثت في لقاء الذهاب وأقول للجميع راني مسامحكم”.

“فريق مولودية الجزائر يبقى عزيز عليا ونقول للأنصار نبغيكم ونموت عليكم وكي تكونوا في أرضية الميدان تحسوا بشتم الأم”.