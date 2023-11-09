بالفيديو.. شايبي هدافا رفقة فرانكفورت في المؤتمر الأوروبي
بقلم عزيز طالبي
سجل الدولي الجزائري فارس شايبي هدفا جميلا رفقة ناديه انتراخت فرانكفورت أماما المستضيف هلسنكي الفنلندي.
كما تمكن فارس شايبي من تسجيل هدفه في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول، ضمن الجولة الرابعة من دوري المجموعات للمؤتمر الأوروبي.
وجدد شايبي تألق الملفت للإنتباه مع فريقه الألماني الذي انتقل له من فريقه السابق تولوز الفرنسي.
😎⚽️ فارس شايبي 💫 https://t.co/KEgj10wuqR
— 🇩🇿_ALGFOOT✍️ (@ALGFOOT_) November 9, 2023
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