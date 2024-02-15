بالفيديو.. شايبي هدافا ويتعادل أمام عمورة في دوري المؤتمرات

قدم الدولي الجزائري فارس شايبي مباراة في القمة رفقة فريق إينتراخت فرانكفورت بعد قيادته لتحقيق تعادل مثير أمام سانت جيلواز البلجيكي.

وسجل فارس شايبي الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 3 من عمر الشوط الأول، قبل أن يقدم التمريرة الحاسمة في الدقيقة 10 من المواجهة التي انتهت بالتعادل بثنائية في كل شبكة.

كما عرفت المباراة منح الدولي الجزائري الناشط في سانت جيلواز محمد أمين عمورة تمريرة حاسمة، التي جرت بملعب “جوزيف ماريان”.

وأصبح شايبي أفضل ممرر في البطولة برصيد 5 تمريرات.

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